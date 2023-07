Auto contromano sulla SS 106 | un ferito

Leggi su tarantinitime

(Di venerdì 21 luglio 2023) Tarantini Time Quotidiano Una Fiat 600, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe imboccato contro mano la Strada Statale 106 Jonica, all’ingresso di Taranto, impattando contro un’altra vettura che transitava nel senso di marcia consentito. Per fortuna non ci sono state vittime, ma solo untrasportato in ospedale dai sanitari del 118. Sul posto anche le volanti della Questura. L'articolo proviene da Tarantini Time Quotidiano.