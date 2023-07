Aurora Ramazzotti | Tommaso Zorzi culla il piccolo Cesare ma gli hater lo attaccano | ' Vergogna'

'Primo volo di banano', aveva scrittopostando uno scatto dall'aeroporto con il piccolo Cesare, nato il 30 marzo in una clinica svizzera alla presenza della showgirl....Come curare i capelli lunghi in 5 mosse X Leggi anche ›: tappa dal parrucchiere per un "SOS capelli bianchi" Capelli, come averli belli: le corrette abitudini 1. Balsamo ..., Tommaso Zorzi in vacanza con la 'big family' e i bimbi: 'Incredibile, sono sveglio dalle 7' Tommaso Zorzi, la sorella Gaia: 'Sono stata drogata in discoteca, sono finita in ...

Aurora Ramazzotti, l'abbraccio di Tommaso Zorzi zio modello in vacanza con tutta la famiglia leggo.it

Sole, mare, amore. Queste sono le parole chiave della vacanza che stanno trascorrendo in Sardegna Michelle Hunziker, le figlie Celeste, Sole e Aurora insieme al piccolo Cesare Augusto, Goffredo Cerza ...Ha affittato una villa con le figlie Sole e Celeste Trussardi, Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e il piccolo Cesare Augusto ...