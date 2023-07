Indagine di Unioncamere e del Centro studi Tagliacarne Soprattuttodima anche benefit aziendali e flessibilità dell'orario di lavoro. Sono queste le leve che le medie imprese italiane, 'affamate' di personale qualificato, utilizzano per far fronte ...Contienedie molte novità, "politically correct", compresi i bagni neutri e le identità alias per i docenti trans, ma le tre condizioni sopra elencate mancano. I sindacati della ...Contienedie molte novità, 'politically correct', compresi i bagni neutri e le identità alias per i docenti trans, ma le tre condizioni sopra elencate mancano. I sindacati della ...

Aumenti stipendio docenti e ATA, cosa cambia con il nuovo contratto scuola: la SCHEDA Orizzonte Scuola

Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...A partire dal prossimo mese, fa sapere il Mef, scatta il taglio dei cuneo previsto dal Dl Lavoro per il periodo luglio - dicembre 2023. Ecco a chi spetta ...