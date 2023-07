Attraversa i binari in bici con le sbarre chiuse | travolta e uccisa dal treno Italo

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ledel passaggio a livello di via Ceresara a Solesino ( Padova ) si erano già abbassate, ma un' anziana di 74 anni incletta , Anna Maria Polato , sembra aver pensato di riuscire a fare in ...

Ma così non è stato. Il treno, un Italo che stava passando, l'ha travolta e uccisa.

Le sbarre del passaggio a livello di via Ceresara a Solesino (Padova) si erano già abbassate, ma un'anziana di 74 anni in bicicletta, Anna Maria Polato, sembra aver pensato ...Una donna di 74 anni è morta travolta da un treno a un passaggio a livello a Solesino, comune vicino a Rovigo ma in provincia di Padova, in Veneto.