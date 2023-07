Attacco hacker a società di servizi della Regione Umbria

(Di venerdì 21 luglio 2023)oggi alla rete di "Punto zero" ladiinformatici. "I tecnici di PuntoZero hanno riscontrato dalle 8 di questa mattina unalla rete - ...

oggi alla rete di "Punto zero" la società di servizi informatici della Regione Umbria. "I tecnici di PuntoZero hanno riscontrato dalle 8 di questa mattina unalla rete - ...L'sta continuando e procura rallentamenti alla rete causando problemi di accesso ai vari servizi, tra i quali il CUP Sottoda parte diPuntoZero, la società consortile che ...I tecnici di PuntoZero hanno riscontrato dalle 8:00 di questa mattina, venerdì 21 luglio, unalla rete di PuntoZero, probabilmente già in corso dalla mattina del 19 luglio, giorno in cui si è verificato un malfunzionamento durato circa due ore. Gli apparati di sicurezza sono ...

