Attacco chirurgico e furtivo | hackerate le mail dell' ambasciatore Usa in Cina

...di materiale, di farmaci, di dispositivi medici, che in alcuni casi stanno comportando il rinvio di interventi chirurgici programmati. Infine, resta ancora aperto il tema dell'......sottoporsi ad intervento, speriamo che anche lui come Martin possa riscattarsi e possa tornare ai livelli dello scorso anno perché si era dimostrato un giocatore importante sia in...... molto probabilmente, un secondo intervento. L'artista ha dato l'annuncio ai fan ...ricovero A inizio mese la cantautrice italiana aveva già dovuto subire un'operazione a causa di un...Il Wall Street Journal ha scritto che presunti hacker collegati a Pechino avrebbero ottenuto l'accesso alle e-mail dell'ambasciatore statunitense in Cina Nicholas Burns ...Il tribunale di Trapani ha riconosciuto il diritto di cambiare nome e identità di genere all’anagrafe senza alcun intervento chirurgico effettuato o programmato e senza alcuna terapia ormonale ad Eman ...