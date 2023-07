Ats | «Le ondate di calore non hanno aumentato gli accessi nei pronto soccorso»

... maggiormente suscettibili alledi calore, come anziani, malati cronici o chi assume ... In Lombardia lehanno attivato un piano operativo con anagrafe dei vulnerabili e programmi di ...... 4.394 ad alto rischio, perché con patologie croniche e in condizioni di deprivazione sociale che, in caso didi calore, li rendono particolarmente vulnerabili. Sono i dati raccolti dall'...... Fondazione Casa Di Dio, Fondazione Casa Industria e Auser Filo d'Argento di Brescia per tutelare le persone anziane nel corso delledi calore, seguendo le indicazioni fornite daBrescia. ...

Ats: «Le ondate di calore non hanno aumentato gli accessi nei ... L'Eco di Bergamo

METEO E SALUTE. Lo evidenzia uno studio del Servizio epidemiologico aziendale condotto tra il 1°maggio e il 19 luglio. Leggi di più su L’Eco di Bergamo in edicola sabato 22 luglio. Forti ondate di cal ...Michele Sofia, Direttore Sanitario: "Le ondate anomale, come sta avvenendo in questo periodo, richiedono particolare attenzione nell’intercettare le situazioni di potenziale rischio per la salute dei ...