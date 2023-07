Atp di Bastad | Musetti vola in finale | domani in campo per il Trofeo

(Di venerdì 21 luglio 2023) Lorenzosi è qualificato per le semifinali del torneo Atp di, battendo in rimonta l’austriaco Filip Misolic. Perso il primo set per 6-4, il toscano si è imposto nei seguenti due per 6-1, 6-2 sul n.139 al mondo, proveniente dalle qualificazioni.(n.16) affronterà il vincente della sfida tra il norvegese Caspar Ruud e l’austriaco Sebastian Ofner. (Ansa)(foto@Lolli-supertennistv.it) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca su questo link

