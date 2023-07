Atp Bastad | Musetti va in semifinale | Misolic ko in tre set

Dovrà sfidare chi vincerà nel match tra il norvegese Casper Ruud e l'austriaco Sebastian Ofner Lorenzo Musetti approda in semifinale nel torneodi, in Svezia. Il 21enne di Carrara, n.16 del ranking e 3 del seeding, si è imposto nei quarti sull'austriaco Filip Misolic, n.139 del ranking in tre set con il punteggio di 4 - 6, 6 - 1, 6 ...Il toscano vince in rimonta al terzo set contro il qualificato austriaco.(SVEZIA) - Lorenzo Musetti è approdato alla semifinale del "Nordea Open", torneo250 con montepremi complessivo pari a 526.815 euro in scena sui campi in terra rossa di, in Svezia. ...... oltre allo storico trionfo nel Principato, tre i titoli conquistati nel 2018 (a San Paolo,... dietro Adriano Panatta a quota 10 titoli, tra gli italiani più decorati nella storia dell'. Sarà ...

Lorenzo Musetti approda in semifinale nel torneo Atp di Bastad, in Svezia. Il 21enne di Carrara, n.16 del ranking e 3 del seeding, si è imposto nei quarti sull’austriaco Filip Misolic, n.139 del ranki ...ATP BASTAD - Il toscano supera con il punteggio di 4-6 6-1 6-2 l’austriaco Filip Misolic, proveniente dalle qualificazioni. Possibile perciò la sfida con Casper ...