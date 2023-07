ATP Bastad 2023 | Musetti affronterà Ruud in semifinale | Rublev troverà Cerundolo

(Di venerdì 21 luglio 2023) Si sono delineate le semifinali del torneo ATP di. Tra i migliori quattro sulla terra rossa svedese ci sarà anche Lorenzo. Il toscano ha lasciato un set all’austriaco Filip Misolic (6-4), ma poi ha dominato negli altri due parziali con un perentorio 6-1 6-2. Si tratta della secondadella stagione per, con la prima che il nativo di Carrara aveva raggiunto a Barcellona. Avversario di altissimo livello ora per, che sidi fronte Casper. Il finalista degli ultimi due Roland Garros ha battuto anche lui un tennista austriaco, Sebastian Ofner, in due set con il punteggio di 6-3 6-4 dopo un’ora e mezza di gioco. C’è solo un precedente tra, ma non sulla terra, visto che si è ...

Nella gara dei quarti di finale del torneo di tennisdi, Lorenzo Musetti supera in rimonta Misolic per nbsp;4 - 6 6 - 1 6 - 2. Guarda il video con gli highlights del ......Rublev adopo il netto 62 63 su Alexander Zverev nei quarti di finale. Il moscovita ha festeggiato il secondo successo consecutivo in stagione sul tedesco e raggiunto la quinta semifinale...Il suo avversario sarà Casper Ruud , n°1 del tabellone e campione anel 2021, che non ha ... Il n°7non può fare altro che scartare il regalo e volare in semifinale, archiviando la pratica 6 -...

'Non è facile giocare contro il tuo migliore amico. Ti lascia brutte sensazioni se perdi, e brutte sensazioni se vinci' ha detto Andrey Rublev ...Dopo un ottimo avvio crolla il castello di Alexander Zverev, che non aveva mai perso contro Rublev prima del 2023. Basta invece un buon Ruud per avere la meglio di Ofner ...