Atletica | l’Italia vola ai Mondiali con la 4×100! Tempo sontuoso | ma Tortu cade e spaventa Ceccarelli fulmine

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 luglio 2023)ha tirato un sospiro di sollievo e si è qualificata con la 4×100 maschile ai2023 dileggera. La nostra Nazionale ha tremato per qualche settimana, temendo di non riuscire a staccare il biglietto per Budapest, visto che il settimonella classifica che ammette le migliori otto alla rassegna iridata non faceva dormire sonni tranquilli. Il sorpasso operato da Trinidad & Tobago un paio di settimane fa aveva convinto la Fidal a organizzare una nuova gara a Grosseto, nell’ambito dei Campionati Nazionali juniores. Il quartetto tricolore è sceso in pista in terra toscana con un chiaro obiettivo: migliorare il 38.38 corso lo scorso 7 maggio a Firenze e mettere in ghiaccio il biglietto per la rassegna iridata, che andrà in scena tra un mese nella capitale ungherese. La missione è stata ...