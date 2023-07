Atletica | Larissa Iapichino vince la tappa della Diamond League a Montecarlo

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 21 luglio 2023)fa tris allae lo fa nella prestigiosadi. Poco fa l’Azzurra delle Fiamme Gialle, fresca campionessa europea under 23, ha vinto la gara saltando 6.95 nel lungo. Dopo Firenze e Stoccolma aggiunge un altro prestigioso successo personale. Il secondo posto è andato alla statunitense Tara Davis-Woodhall (6.88), il terzo alla serba Ivana Vuleta (6.86). (foto@Colombo/Fidal) https://linktr.ee/ilfaroonline§ Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.ilfaroonline.it è anche su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Sport, clicca ...