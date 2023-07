(Di venerdì 21 luglio 2023)ha ribadito in maniera perentoria di essere una fuoriclasse nata, dotata di un talento oltremodo sconfinato e in grado di esaltarsi anche nelle situazioni più complicate, dove soltanto i veri fenomeni riescono a ruggire e a consacrarsi. La toscana ha vinto la nona tappa, il massimo circuito internazionale itinerante, imponendosi al tradizionale Meeting Herculis di Monaco, una grande classica dell’leggera e dove qualche anno fa assistette a una delle ultime esibizioni agonistiche di mamma Fiona May. L’azzurra ha conquistato il terzo sigillo stagionale in, dopo le affermazioni ottenute a Firenze a Stoccolma. Questa volta è riuscita nell’intento con un guizzo semplicemente ...

Atletica, Larissa Iapichino padrona della Diamond League: vittoria in rimonta all'ultimo salto, misura stellare

