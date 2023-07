Atletica | la 4×100 vola ai Mondiali L’Italia tira un sospiro di sollievo | la classifica dei tempi e chi si qualifica

(Di venerdì 21 luglio 2023)si èta con lamaschile ai2023 dileggera. Dopo i brividi provati nelle ultime settimane, durante le quali il settimo posto nelladeinon faceva dormire sonni tranquilli (soltanto i migliori otto staccano il biglietto per la rassegna iridata), il quartetto tricolore ha corso un eccellente 38.04 a Grosseto e si è issato al secondo posto nella graduatoria dei crono, alle spalle esclusivamente della Germania (37.97). Questo significa che la nostra Nazionale è nei fatti ammessa all’evento più importante della stagione, ormai distante soltanto un mese. Mancano nove giorni alla chiusura della finestra utile per ottenere un tempo valido (il limite è previsto per il 30 luglio), ma non ci potranno essere sorpassi in ...

Vola la staffettaazzurra a Grosseto, che stacca di fatto il pass per i Mondiali di Budapest. L'Italia ha schierato in prima frazione Roberto Rigali , in seconda Filippo Tortu , in terza Lorenzo Patta e in quarta ...Bartolo di Fina (Gruppopodistico Castelbuonese) - ' Le ...sono parole cariche di emozione per l'imminente traguardo dei...l'ex campione europeo Daniele Meucci (Esercito) che torna dopo...... l'anno scorso si è registrato un drastico calo di circa...drastico calo di circabambini residenti nella fascia d'età 0 -...milioni di euro per ristrutturare la pista d'; abbiamo ...