Atletica | Jacobs tornerà in pista ai Mondiali di Budapest | “Sto meglio | non ho più dolori”

(Di venerdì 21 luglio 2023) In un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Marcellha fatto chiarezza sulle sue condizioni fisiche: “Sto, vorrei dire bene. Ho buone sensazioni e la prossima settimana tornerò ad allenarmi a pieno regime. Avevo un fastidio tra gluteo e quadricipite che mi bloccava la schiena, causato da una piccola compressione vertebrale che portava a un’infiammazione del nervo sciatico, difficile da individuare. Per fortuna sono riuscito a risolvere il problema anche grazie a tecniche di allungamento e di mobilizzazione“. L’oro olimpico ha poi proseguito: “Non ho più, solo pensieri positivi. Mi sento di dire che le gambe vanno e i piedi girano. Non so se un mese scarso mi basterà per tornare al top. Probabilmente qualche settimana in più mi avrebbe fatto comodo, ma solitamente ci metto poco ad entrare in forma. ...