Atletica | Duplantis sconfitto! Kipyegon record del Mondo | Iapichino vince | Sibilio ko Sfilza di world lead

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il Meeting Herculis di Monaco, nona tappa della Diamond League dileggera, non ha deluso le aspettative e ha regalato una serata davvero emozionante. Fa notizia la sconfitta di Armandnel salto con l’asta, ma la copertina è per Faithche ha firmato ildelsul miglio. Serie di, tra cui quelle di Karsten Warholm sui 400 ostacoli e di Nia Ali sui 100 ostacoli. L’Italia festeggia la splendida vittoria di Larissanel salto in lungo, ma purtroppo arriva anche l’infortunio di Alessandrosul giro di pista con barriere. Yeman Crippa si è ritirato sui 5000 metri, Elena Carraro ha fatto il proprio debutto nel massimo circuito internazionale itinerante. Di seguito tutti i ...

Ricevimento a corte allo stadio Louis II per la crema mondiale, a cominciare dal solitonell'asta, onorato da quattro italiani. mentre nell'asta lo svedese Mondoha come unico avversario sé stesso. Gli altri campioni che saranno presenti a Montecarlo sono lo svedese Armandnell'asta, la giamaicana Shericka Jackson nei 200, il derby africano tra Akani Simbine (Sudafrica) e Ferdinand

