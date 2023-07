Atletica | Diamond League Montecarlo 2023 | Iapichino trionfa nel salto in lungo

Stasera su Rai3 , a partire dalle 20:00 va in ondaLeague Monaco 2023 , quattordicesima edizione del meeting internazionale dileggera. All'evento partecipano atleti di tutto il mondo, l' Italia scende in campo con quattro assi dell'...... per una della grandi classiche della stagione dell'. Ricevimento a corte allo stadio Louis ... In stagione inha giù vinto a Firenze e Stoccolma e potrebbe completare uno straordinario ...A partire dalle ore 20.00 sarà in onda laLeague 2023 , per l'ottava tappa della competizione dileggera. L'evento sarà trasmesso in diretta dallo stadio Louis di Montecarlo e vedrà ...

L'azzurra classe 2002 si è imposta nella tappa del Principato di Monaco all'ultimo salto con uno strepitoso 6.95 ...DIAMOND LEAGUE 2023 - Incredibile Larissa Iapichino! L'Azzurra vola a 6,95 metri nel lungo, suo nuovo primato personale, e stravince il meeting di Monaco.