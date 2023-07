Atletica | Alessandro Sibilio si infortuna! Shock in Diamond League | “il dolore dell’anno scorso”

(Di venerdì 21 luglio 2023)era uno degli italiani più attesi a Montecarlo, dove è andata in scena la nona tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. L’azzurro aveva vinto sui 400 ostacoli agli Europei a squadre con l’eccellente crono di 48.14 e non così lontano dal personale di 47.93 siglato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il campano, inserito in terza corsia, è partito discretamente tra il francese Ludvy Vaillant e lo statunitense Khallifah Rosser, esprimendo una buona tecnica sulle prime tre barriere. Una volta superato il quarto ostacolo, però,ha rallentato visibilmente e si è fermato. Lo stesso 24enne ha spiegato ai microfoni della Rai di avere sentito lo stessopatito lo ...

... l' Italia scende in campo con quattro assi dell', tra cui Larissa Iapichino nel salto in ... Salto in lungo femminileSibilio: 400 ostacoli Elena Carraro: 100 ostacoli femminile ...Bartolo di Fina (Gruppopodistico Castelbuonese) - ' Le mie sono parole cariche di ... In generale quest'anno è molto ricca la pattuglia tricolore conGiacobazzi, Abdoullah Bamoussa, ...... per una della grandi classiche della stagione dell'. Ricevimento a corte allo stadio Louis ...cerca il riscatto a chi spera di diventare la nuova Principessa Nei 400 ostacoli ci sarà...

Atletica, Alessandro Sibilio si ferma sui 400 hs: brivido infortunio, Warholm spaziale in Diamond League OA Sport

Larissa Iapichino è la prima azzurra in gara nella serata del Meeting Herculis, nel Principato di Monaco: nel salto in lungo la attende la terza prova stagionale in Diamond League dopo i due successi ...Ci sono gli scandinavi Armand Gustav "Mondo" Duplantis, campione di salto con l’asta, e Karsten Warholm, il re dei 400 ostacoli ...