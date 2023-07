(Di venerdì 21 luglio 2023)era uno degli italiani più attesi a Montecarlo, dove è andata in scena la nona tappa della, il massimo circuito internazionale itinerante dileggera. L’azzurro aveva vinto sui 400 ostacoli agli Europei a squadre con l’eccellente crono di 48.14 e non così lontano dal personale di 47.93 siglato alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Il campano, inserito in terza corsia, è partito discretamente tra il francese Ludvy Vaillant e lo statunitense Khallifah Rosser, esprimendo una buona tecnica sulle prime tre barriere. Una volta superato il quarto ostacolo, però,ha rallentato visibilmente e si èto. Probabilmente c’era qualcosa che non funzionava più nella ritmica di corsa, l‘auspicio è che non si ...

... l' Italia scende in campo con quattro assi dell', tra cui Larissa Iapichino nel salto in ... Salto in lungo femminileSibilio: 400 ostacoli Elena Carraro: 100 ostacoli femminile ...Bartolo di Fina (Gruppopodistico Castelbuonese) - ' Le mie sono parole cariche di ... In generale quest'anno è molto ricca la pattuglia tricolore conGiacobazzi, Abdoullah Bamoussa, ...... per una della grandi classiche della stagione dell'. Ricevimento a corte allo stadio Louis ...cerca il riscatto a chi spera di diventare la nuova Principessa Nei 400 ostacoli ci sarà...

Atletica, Alessandro Sibilio si ferma sui 400 hs: brivido infortunio, Warholm spaziale in Diamond League OA Sport

Larissa Iapichino è la prima azzurra in gara nella serata del Meeting Herculis, nel Principato di Monaco: nel salto in lungo la attende la terza prova stagionale in Diamond League dopo i due successi ...Ci sono gli scandinavi Armand Gustav "Mondo" Duplantis, campione di salto con l’asta, e Karsten Warholm, il re dei 400 ostacoli ...