... per la Dea, rappresenta unimportante. Sulle tracce del giocatore c'era anche l'Everton, si dice che gli inglesi siano disposti a pagare anche la clausola, ma l'è in corsa grazie ...è l'alto ingaggio del giocatore (4 milioni) ma che sarebbe disposto a ridurlo pur di ... L'attaccante potrebbe lasciare l'e i brianzoli si sono informati per un possibile prestito. ...L'princiale tuttavia non sarebbero i soldi, la punta centrale costa circa 12 milioni, ma ... L'ha poco tempo per scegliere se sacrificare l'ambitissimo biondino classe 2003.

Atalanta, un ostacolo alla partenza di Palomino | Mercato ... Calciomercato.com

Il campione d’Europa oggi al Toronto, Federico Bernardeschi, vuole tornare in Serie A. Monza e Bologna isono già sulle tracce del fantasista ex Juventus e Fiorentina, che però piace ...L’ex Atalanta avrebbe già trovato un accordo di massima, ma l’Inter non ci sente Sky Sport scrive: “Robin Gosens è pronto a lasciare l’Inter e potrebbe tornare in Germania nelle file del Wolfsburg; l’ ...