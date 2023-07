Assange | 120 giuristi italiani accusano Londra e Washington | “Sottoposto a un trattamento inumano”

(Di venerdì 21 luglio 2023) È stato sottoscritto in poche ore da 120, numero destinato a crescere, l’appello con cui si prende posizione contro l’estradizione negli Stati Uniti di Julian, il giornalista fondatore di Wikileaks, accusato di 18 reati contestatigli in larghissima parte in base alle disposizioni dell’Espionage Act del 1917 e che in caso di condanna rischia una pena fino a 175 anni di reclusione. Chi sono iche hanno firmato l’appello perIl documento, firmato da magistrati, ex magistrati, come Armando Spataro, Adriano Sansa, Nello Rossi ed Elena Paciotti, avvocati e docenti universitari come Adolfo Ceretti, Nando Dalla Chiesa, Gaetano Azzariti e Fabio Basile, è anche a favore della sua liberazione. “Come precisato nei suoi rapporti Nils Melzer, dal 2016 al 2022 relatore ...

