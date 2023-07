Ascolti Tv | ‘Noos’ | ‘Felicissima sera’ e ‘Non sono una signora’ sul podio

Leggi su seriea24

(Di venerdì 21 luglio 2023) (Adnkronos) – Rai1 ha vinto il prime time di ieri sera con Alberto Angela e il suo ‘Noos – L’avventura della conoscenza’ che ha totalizzato 2.212.000 telespettatori e uno share del 17,5%. Secondo gradino delper Canale 5 con la replica diSera – All inclusive’ che ha interessato 1.252.000 telespettatori pari a uno share dell’11,5%. Terzo posto per Rai2 con il programmaunavisto da 845.000 telespettatori (share del 6,6%). Fuori dalsu Retequattro il film ‘Vendetta – Una storia d’amore’ è stato visto da 699.000 telespettatori (share del 5,5%) mentre su La7 ‘In onda’ è stata visto da 611.000 telespettatori (share del 4,5%). Su Italia1 la Partita del cuore per la Romagna ha raggiunto 568.000 telespettatori (share del 4,4%) mentre su Rai3 il ...