Ascolti tv ieri | cala Non Sono una Signora | Un Posto al Sole fa il pieno

(Di venerdì 21 luglio 2023) Glitv di, giovedì 20 luglio 2023, hanno fatto registrare un calo per Nonunasu Rai2 (QUI tutte le identità svelate). La quarta puntata è stata vista da 845.000 telespettatori, 6.6% di share. Ad oggi la puntata più vista è la seconda (trasmessa il 6 luglio scorso) che ha ottenuto un netto di 1.054.000 telespettatori, 7.5% di share. La finale della prossima settimana riuscirà ad incrementare ancor più i dati? Di seguito glitv disera degli altri canali: Rai1 Noos – L'Avventura della Conoscenza 2.212.000, 17.5% Canale 5 replica Felicissima Sera 1.252.000, 11.5% Italia 1 La Partita del Cuore per la Romagna 568.000, 4.4% Rai3 I Cacciatori del Cielo 517.000, 3.9% Rete 4 Vendetta – Una Storia d'Amore 699.000, 5.5% La7 In Onda Prima Serata ...