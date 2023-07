Ascolti tv | i dati del 20 luglio 2023

(Di venerdì 21 luglio 2023) Bene lo show di Alberto Angela Nella serata di ieri, giovedì 20, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza ha coinvolto 2.212.000 spettatori pari al 17.5%. Su Canale 5 la replica di Felicissima Sera ha raccolto 1.252.000 spettatori pari all’11.5% di share. Su Rai2 Non Sono una Signora si ferma a 845.000 spettatori pari al 6.6% di share (presentazione: 622.000 – 4.2%). Su Italia 1 La Partita del Cuore per la Romagna porta a casa 568.000 spettatori con il 4.4% (Presentazione: 605.000 – 4%). Su Rai3 I Cacciatori del Cielo conquista 517.000 spettatori pari ad uno share del 3.9%. Su Rete4 Vendetta – Una Storia d’Amore totalizza un a.m. di 699.000 spettatori con il 5.5% di share. L'articolo proviene da 361 Magazine.

