Ascolti TV | Giovedì 20 Luglio 2023

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 21 luglio 2023) Alberto Angela Nella serata di ieri,20, su Rai1 Noos – L’Avventura della Conoscenza ha interessato .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 la replica di Felicissima Sera ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 Non Sono una Signora ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 La Partita del Cuore per la Romagna ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su Rai3 I Cacciatori del Cielo ha raccolto davanti al video .000 spettatori pari ad uno share del %. Su Rete4 Vendetta – Una Storia d’Amore totalizza un a.m. di .000 spettatori con il % di share. Su La7 In Onda Estate ha registrato .000 spettatori con uno share del %. Su Tv8 Il triangolo delle Bermuda – Mare del Nord segna .000 spettatori con l’%. Sul Nove L’Immortale ha raccolto .000 spettatori con il %. Sul ...