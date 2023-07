Arte | cultura | musica e territorio | la prima edizione di ‘L ROC

Leggi su funweek

(Di venerdì 21 luglio 2023) Un festival studiato per promuovere il turismo e l’aggregazione giovanile a Lanzo Torinese (TO), tra le Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone. È ladi ‘L ROC, in programma dal 28 al 30 luglio in piazza Rolle e nei dintorni della storica ala mercatale della città. L’iniziativa è pensata per coinvolgere in particolare i giovani della fascia d’età dai 15 a 29, attraverso molteplici attività come laboratori, happening artistici e concerti. Il Festival è organizzato dal Comune di Lanzo Torinese settore Assessorato alle politiche giovanili in collaborazione con l’Associazione Art Project. “L’evento vuole favorire la collaborazione tra le diverse realtà locali, associazionistiche e commerciali”, afferma Donato Terrameo, Presidente Art Project. E l fine ultimo è “generare occasioni per superare barriere, incomprensioni e diffidenza ...