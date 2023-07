“Arrivano 50 gradi” Ma è una bufala | l’errore clamoroso svelato da Giuliacci

(Di venerdì 21 luglio 2023) https://www.nicolaporro.it/wp-content/uploads/2023/07/.mp4 “La Francia, l’Italia, la Spagna e la Grecia starebbero per raggiungere i 50nei prossimi giorni. È una notizia nota a tutto il mondo e infatti si parla di ‘ondata di caldo più rovente di sempre’, sia per intensità che per estensione. Ma la notizia è falsa. È frutto di una errata rappresentazione del rapporto sibillino dell’agenzia spaziale europea del 13 luglio”. In questo video molto chiaro e diretto il noto metereologo Colonnello Mario, direttore del sito www.meteo.it smonta l’incredibile svista nella lettura dei dati che ha prodotto quello che oggi appare un’evidente ondata di allarmismo esagerata. Capito? Per approfondire I media anti-italiani: l’allarmismo sul caldo danneggia il turismo Ondata di caldo, il grafico che ...

