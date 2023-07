Arrestato il nazionalista russo Girkin | aveva criticato Putin e parlato di mediocrità al potere

Ilrusso ed ex ufficiale del servizio di sicurezza federale Igor Girkin, che è statodagli investigatori russi, 'ha oltrepassato tutti i confini immaginabili' ed è stato a lungo ...Gli investigatori russi hannol'importanterusso Igor Girkin. A riferirlo è la moglie. Le autorità potrebbero essersi stancate delle sue critiche su come Mosca per la sua "operazione militare speciale" in ...MOSCA - Igor "Strelkov" Girkin , l'ex ministro della Difesa dell'autoproclamata Repubblica popolare di Donetsk, nel Donbass ucraino poi annesso unilateralmente da Mosca, è statoper "estremismo". Segno che, dopo il fallito ammutinamento di Wagner ed Evgenij Prigozhin , le autorità non sono più risposte a tollerare il dissenso contro le forze armate russe. Finora ...

Russia, arrestato il nazionalista Girkin RSI.ch Informazione

Ex comandante delle forze filorusse a Donetsk, ha avuto un ruolo chiave nell'annessione della Crimea ma le sue dure critiche hanno stancato il Cremlino ...È stato arrestato in Russia il nazionalista Igor Girkin Strelkov. È accusato di estremismo. Nei giorni scorsi aveva criticato Putin.