ARPAC | Incendio Napoli-via Mastellone | diossine rientrate sotto valore di riferimento 

(Di venerdì 21 luglio 2023)comunica i risultati relativi al secondo campionamento, eseguito nell’arco di 24 ore nei giorni 19-20 luglio con un campionatore ad alto volume. Proseguono le indagini dell’Arpa Campania avviate lo scorso 18 luglio in seguito all’divampato in mattinata nell’area di vianella periferia Est di. Si rimanda ai precedenti comunicati – diffusi

Anche nelle ore successive,ha continuato a monitorare gli effetti dell'sulla qualità dell'aria attraverso la rete regionale di monitoraggio. Nella seconda parte delle mattinata, ...... relativamente agli inquinanti monitorati dalla rete; anche nelle ore successive,ha continuato a monitorare gli effetti dell'sulla qualità dell'aria attraverso la rete regionale di ...... relativamente agli inquinanti monitorati dalla rete; anche nelle ore successive,ha continuato a monitorare gli effetti dell'sulla qualità dell'aria attraverso la rete regionale di ...

Incendio Napoli est, i risultati del campionamento Arpac per misurare concentrazione di diossine e furani NapoliToday

Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...“A Barra e in tutta l'area orientale la cittadinanza è avvelenata dai roghi nell' ex campo rom di via Mastellone. L'ultimo incendio nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 luglio scorsi ha provocato ma ...