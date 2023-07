Armored Core 6 | Fires of Rubicon | pubblicato il nuovo Story Trailer

Bandai Namco e FromSoftware hanno condiviso un nuovo trailer diVI: Fires of Rubicon , il loro nuovo sparatutto con mecha in uscita il prossimo 25 agosto su PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. Il video cinematico è ricco di tensione, esplosioni ...Bandai Namco e From Software hanno pubblicato il nuovo story trailer diVI Fires of Rubicon, nuovo capitolo della serie con i mecha che arriverà il 25 agosto su Xbox One, Xbox Series X/S, PS5, PS4 e PC . Potete vedere il filmato in fondo alla notizia. Questa ...I due pezzi forti della line - up di Bandai Namco sonoVI , nuovo capitolo della serie di sparatutto mecha in uscita il 25 agosto, e l'attesissimo picchiaduro Tekken 8 , in arrivo entro ...

Armored Core VI, il nuovo trailer svela la storia di Rubicon 3 eSports & Gaming

FromSoftware e Bandai hanno mostrato uno Story Trailer per Armored Core 6: Fires of Rubicon in cui viene svelato il passato del protagonista.Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...