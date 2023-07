Aprilia Scatta l’interdittiva antimafia | chiusa la Pizzeria “I Vesuviani”

alle 10 di domani, domenica 2 luglio, la 58Rieti Terminillo Enel X - Way 56Coppa Bruno ...ha usato la sua esperienza in fatto di controllo del mezzo sull'agile Nova Proto NP 03, con cui ...Binderalla grande con la sua KTM portandosi davanti a tutti già dopo la prima curva, ... Nel frattempo vanno giù pure Vinales () e Bastianini (Ducati Lenovo), con l'azzurro che dopo aver ...Alle 14.02 si spengono i semafori e parte la gara: dalla seconda filacome al solito come un ...anche un Martin che negli ultimi giri ha recuperato un secondo circa sullo spagnolo dell'. ...APRILIA – Era diventata una sorta di Scampìa la zona compresa tra Via Parigi, Via Inghilterra, Via Francia e Piazza della Comunità Europea nel quartiere Toscanini ad Aprilia dove è scattato questa mat ...Nella classe Twins, Rocco Landers centra il successo in gara 1 davanti al compagno di squadra Gus Rodio, che vince gara 2 e ora è primo in classifica. Per Aprilia è il settimo successo su dieci gare d ...