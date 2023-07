Anzio | la denuncia dell’allieva del Circolo Tevere Remo | «Sono stata violentata» E il club chiede a tutti «riservatezza»

(Di venerdì 21 luglio 2023) Una ragazza di 15 anni alleiva di uno scuola deladha accusato un istruttore di vela di averla stuprata. L’accusato è figlio di un tesserato di peso del. La polizia ha acquisito i video della notte del 13 luglio scorso, quando si sarebbe consumata la violenza sessuale. Ma intanto il consiglio direttivo delha inviato una lettera ai soci. In cui. E di «evitare di scrivere sulle varie chat riflessioni e conclusioni fuorvianti». La sede delsi trova in Riviera Zanardella 101. A indagare è la procura di Velletri guidata da Giancarlo Amato. L’accusato La persona accusata di stupro, fa sapere Repubblica, si chiama Giulio D’Amico e ha 23 anni. Il padre, Giuseppe, è ...

...che devono andare via e con una scusa porta via l'amica e tornano nella sede del Circolo ad... Il mattino seguente è al pronto soccorso per una visita propedeutica alla. Il Circolo chiede ...Una ragazza di 15 anni alleiva di uno scuola del Circolo Tevere Remo adha accusato un istruttore di vela di averla stuprata. L'accusato è figlio di un tesserato di ... Nellapresentata ai ...... con una scusa, salutano D'Amico e si dirigono nella sede del Tevere Remo ad. La ragazza ... Il mattino seguente è in pronto soccorso per una visita propedeutica alla. Nel frattempo, il ...

Anzio, la denuncia dell'allieva del Circolo Tevere Remo: «Sono ... Open

Ad Anzio (Roma) uno dei circoli di vela più blasonati, il Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, è finito nella bufera per un caso di violenza sessuale. A denunciare lo stupro un'allieva 15enne che ...Il fatto sarebbe accaduto all’interno della casa del maestro a Lavinio nella notte tra venerdì e sabato scorso ...