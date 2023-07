Antonio Tremori in evidenza al concorso “Stromboli – l’Isola dei Poeti”

Leggi su lortica

(Di venerdì 21 luglio 2023) La prima edizione deldi poesia “dei”, iniziativa ideata dal maestro Giuseppe Aletti, dedicata alpiù selvaggia delle Eolie per il vivere essenziale a contatto con la natura, ha visto tra i vincitori anche. Classe 1980, laureato in Giurisprudenza, già maestro di scuola per l’infanzia e primaria per quindici anni,ora lavora sempre in ambito scolastico come applicato di segreteria. Il poeta aretino si è posizionato in ottava posizione su oltre 2.000 partecipanti, dove è presente anche il toscano Alfredo Deodati, che ha conseguito il decimo posto. I nomi dei primi dieci classificati, che, come da tradizione, non sono stati avvisati in anticipo, sono stati ufficializzati durante ...