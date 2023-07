Antonio Ligabue | la malattia mentale del pittore

è stato un personaggio impegnativo da portare in vita sul grande schermo per Elio Germano , ma ha dato i suoi frutti. Grazie alla performance da protagonista in Volevo nascondermi , ha ...viene espulso dalla Svizzera e trova rifugio in Italia . Per anni vive in povertà nelle pianure alluvionali del Po, trovando conforto nella sua passione per il disegno e la pittura, ...Questa edizione si aprirà nell'elegante e fiabesca Villa Lattuada di Casatenovo con un dialogo tra Gad Lerner e don Walter Magnoni e a seguire lo spettacolo Un bès sulla figura dicon ...

Ecco quali sono le location di Volevo nascondermi, il film con protagonista Elio Germano nei panni del pittore Antonio Ligabue.Film che ha fatto incetta di premi ai David di Donatello 2021, Volevo nascondermi arriva in prima TV e in prima serata su Rai 3 con Elio Germano che interpreta Antonio Ligabue.