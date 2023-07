Antonella Fiordelisi si becca una frecciatina da Edoardo Donnamaria

(Di venerdì 21 luglio 2023)ha tirato unaalla sua exnel corso della sua ultima intervista a Blogo. Lo ha fatto quando il giornalista gli ha chiesto se è vero che ora non stanno più insieme. “Preferisco non parlarne perché qualsiasi cosa che ho detto finora è stata strumentalizzata dai giornali di gossip, ma anche da lei. Altrimenti ora fa il post Instagram scrivendo ‘in un’intervista ha detto che non stiamo più insieme, che cattivo, io invece sono qua che soffro…’. Lei suoi social può fare tutto, quelli sono la sua vita. Comunque è stata una storia d’amore per molti versi bellissima. Posso dirti che mi ha ispirato altre canzoni, oltre a Il Cielo Stanotte e a Piccolo Sole. Anzi, direi che tutte le canzoni che ho scritto da quando sono uscito dal GF Vip ...

... divisione Warner Music Italia " e che tutti i suoi singoli scritti dopo il reality sono stati ispirati ad" tutte le canzoni che ho scritto da quando sono uscito dal GFVip sono ...Edoardo Donnamaria ha pubblicato "Piccolo Sole", la sua nuova canzone dedicata ad. Dopo averla ascoltata, Daniele Dal Moro ha condiviso un vocale ironico con una proposta per Drojette . Stavo pensando, sai cosa potrei fare Potrei darti dei soldi per tornare ...Edoardo Donnamaria , fresco di hit (oggi è uscita "Piccolo sole" , la canzone dedicata all'ex fidanzata) si è lasciato intervistare dai colleghi di TVBlog , svelando perché non rifarebbe il Grande Fratello Vip . "Vi svelo perché non rifarei il Grande Fratello Vip", parla Edoardo ...Tra tutte le coppie nate nella casa del Grande Fratello Vip 7, quelle più chiacchierate sono senza dubbio quelle formate da Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli ed Edoardo Donnamaria e Antonella ...Daniele Dal Moro ha provocato Edoardo Donnamaria sui social: gli ha offerto dei soldi per tornare insieme ad Antonella Fiordelisi.