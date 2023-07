Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi | 21 luglio

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La” una delle più recenti. La fiction è trasmessa sull’emittente televisiva La 1 di TVE dal 12 gennaio 2023. “La” è ambientata a Cordova, nel 1913 e parla di Jana Expósito, una ragazza che arriva presso il palazzo de La(situato a Los Pedroches) decisa a vendicare la morte di sua madre e a scoprire dove si trova suo fratello minore. Scopriamo leLaLa: ladel 21Dopo avere baciato Jana, Manuel le confessa il suo amore. Maria interrompe il momento romantico, non permettendo a Jana di dare una risposta a Manuel. I due si rincontrano in una sala, ma Jana ribadisce che, a ...

Blanca tiene fede allafatta a Donna Dolores e chiede ad Alonso informazioni su Cristobal. Petra comincia a fare il doppiogioco e finge di riavvicinarsi a Miguel, per scoprire da lui informazioni sulla fabbrica. ...La: Petra potrebbe rivelare il segreto di Lope Padre Camillo sta per lasciare la tenuta e Petra prima che se ne vada otterrà da lui un aiuto per non tradire la marchesa . La ...... la puntata di oggi 20 luglio 20 LuglioTVTerra Amara, la puntata di oggi 20 luglio 20 LuglioTVLa: la puntata di oggi, 20 luglio 20 ...

La Promessa Anticipazioni Puntate dal 25 al 28 luglio 2023: Teresa è in pericolo. Pia corre in suo soccorso! ComingSoon.it

Il pomeriggio di Canale 5 si riempie di soap opera spagnole, si aggiunge “La promessa” una delle più recenti. La fiction è ...Tutte le curiosità più interessanti su Notte al museo 3-Il segreto del faraone, terzo ed ultimo capitolo della saga cominciata nel 2006 ...