Anticipazioni di Terra Amara della puntata di dopodomani | domenica 23 luglio

Ormai manca poco: il 30 agosto l' Alfa Romeo svelerà la sua nuova halo car. Una supersportiva che sarà ispirata a un'icona del passato come l' Alfa 33 Stradale e che verrà prodotta in serie ...Infine, leAmara di domenica 23 luglio 2023 svelano anche che Fikret , a cui Yilmaz ha lasciato la sua impresa, comincia già ad atteggiarsi a padrone . Contemporaneamente, i ...Amara: Ledell'episodio di oggi 21 luglio 2023 Nella puntata diAmara di oggi - 21 luglio 2023 - Demir vorrebbe non dover rinunciare ad avere Hunkar nella propria vita ...

Terra Amara anticipazioni venerdì 21 luglio 2023 CiakGeneration

Ecco quello che succederà nelle puntate della soap opera in onda dal 22 al 28 luglio su Canale 5 (da lun. a ven. ore 14.10, sab. e dom. ore 15) ...Nella puntata di Terra amara che andrà in onda lunedì 24 luglio Hunkar sarà terrorizzata dalle intenzioni di Yilmaz. L'uomo sembrerà fuori di sé dalla rabbia e non avrà nessuna intenzione di ascoltare ...