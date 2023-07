Angelo Mellone si veste meglio di Mario Soldati? Non mi pare

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 21 luglio 2023), perdonache non sapeva quello che diceva quando intervistato da Carmelo Caruso si è definito “vestito un po’” di te. Sarà stato il caldo, la febbre da palinsesto, qualcosa del genere.non lo vedo da una vita, da prima che diventasse dirigente Rai, e non so se nel frattempo si è convertito al tabarro e però non credo: alle tabarrate che ho inventato io e che Roberto Dal Bosco organizza ogni inverno non l’ho mai incontrato. Penso al tabarro che indossavi quando inventasti l’enogastronomia televisiva, 1957, “Viaggio nella Valle del Po”: lo stesso tabarro di Casanova, di Guareschi, di Francesco Saverio Nitti (l’ho scoperto ieri a Melfi che lo usava, ammirando il suo monumento in Villa Comunale)... Dunque indumento da pianura settentrionale o da ...