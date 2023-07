Andrea Purgatori morto | due persone indagate per omicidio colposo I pm acquisiscono le cartelle cliniche

(Di venerdì 21 luglio 2023) Sono due leiscritte nel registro degli indagati nel procedimento aperto dalla Procura di Roma sulla morte del giornalista, dopo una denuncia presentata dai familiari. Nei confronti dei due, che operano in una struttura di diagnostica della Capitale, l’accusa è di. Intanto i pm dovrebbero affidare la prossima settimana l’incarico per effettuare l’autopsia. Parallelamente gli inquirenti stanno acquisendo, affidando l’attività ai carabinieri del Nas, tutto il materiale, comprese le, doveè stato in cura: si tratta sia di strutture private che pubbliche. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in relazione alla morte del giornalista. "Cure sbagliate" potrebbero aver causato la morte del giornalista, avvenuta ieri a Roma. La denuncia arriva dalla famiglia e la procura della Capitale ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo. I pm disporranno l'autopsia. La correttezza della diagnosi e delle conseguenti cure. Sono questi i punti su cui la famiglia del giornalista Andrea Purgatori, morto in ospedale a Roma a 70 anni dopo una malattia. La Procura di Roma, su richiesta della famiglia, ha aperto un'indagine sulla morte di Andrea Purgatori: l'ipotesi è che la diagnosi della malattia fosse sbagliata e le cure non adeguate.