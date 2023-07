Andrea Purgatori mi ha formato come cittadina e studentessa Spero non venga mai dimenticato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 21 luglio 2023) di Chiara Piana Si può provare tanto dolore per qualcuno che non si ha mai conosciuto di persona? A me è capitato più volte e non mi so spiegare se sia, in qualche misura, normale oppure se io debba considerarmi un’anomalia. Strano o no che sia, mi è successo anche con. Non mi esprimerò sulle sue straordinarie doti da giornalista e sulla sua carriera, perché non ne ho le capacità e perché molti altri – e infinitamente più esperti di me – le hanno già sottolineate e continueranno a farlo nei prossimi giorni; per una questione anagrafica l’ho conosciuto soloconduttore e non volevo recepire passivamente la notizia della sua scomparsa senza ringraziarlo per avermi trasmesso il suo immenso sapere attraverso il suo programma. Egli ha contribuito in modo sostanziale a formarmi...