Andrea Purgatori | il tumore ai polmoni e la diagnosi sbagliata Dubbi sulla radioterapia Due indagati per omicidio colposo

...degli indagati nel procedimento aperto dalla Procura di Roma sulla morte del giornalista... tutto il materiale, comprese le cartelle cliniche, doveè stato in cura: si tratta sia di ...Una grande perdita professionale, quella di. Ma soprattutto un grande vuoto umano. A La7 è tangibile il lutto per la morte del collega, conduttore di Atlantide e protagonista di inchieste e scoop che hanno segnato 40 anni di ...- - > Il giornalista- Fotogranmma . La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo in relazione alla morte del giornalista. Il procedimento è stato aperto ...Saranno inoltre sequestrate nella giornata di oggi le cartelle cliniche del giornalista morto il 19 luglio scorso in un ospedale romano dopo una breve e fulminante malattia ...La correttezza della diagnosi e delle conseguenti cure. Sono questi i punti su cui la famiglia del giornalista Andrea Purgatori, morto in ospedale a Roma a 70 anni dopo una malattia ...