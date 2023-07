Andrea Purgatori Il mistero della morte del popolare giornalista Famiglia | media e social invocano la verità

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ilè nel destino inesorabile di. E’ morto da pochi giorni l’amatissimo. Aveva settanta anni ed è stato stroncato da una malattia fulminante. Il calvario diè durato appena due mesi. In sessanta giorni,è passato dalla diagnosi infausta al tragico epilogo che ha scosso l’opinione pubblica. Ladeled amatoha deciso di vederci chiaro ed ha presentato un esposto dettagliato alla Procura di Roma. I familiari dichiedono ai magistrati di verificare ogni aspettovicenda: dalla ...

In particolare, hanno chiesto che venga accertata la correttezza della diagnosi refertata adin una nota clinica romana e la conseguente necessità delle pesanti terapie a lui ......indagini sulla correttezza delle diagnosi e delle cure Un fascicolo per omicidio colposo è stato aperto in procura a Roma dopo l'esposto presentato dalla famiglia del giornalista, ...I familiari dihanno presentato un esposto e ora la Procura di Roma indaga sulla morte del giornalista e conduttore con l'ipotesi di reato, nella fase delle indagini preliminari, di omicidio colposo.

Denuncia della famiglia del giornalista Andrea Purgatori dopo la morte: "Diagnosi e cure sbagliate" Virgilio Notizie

Il sospetto dei familiari di Andrea Purgatori, il giornalista morto a 70 anni dopo una fulminante malattia, è che il loro caro sia stato curato male: per questo motivo la famiglia ha presentato un ...I familiari di Andrea Purgatori hanno sporto denuncia per fare chiarezza sulle cause della morte del giornalista.