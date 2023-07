Andrea Purgatori | due indagati per la morte del giornalista | l’accusa di omicidio colposo

(Di venerdì 21 luglio 2023) La Procura di Roma ha aperto un procedimento sulladiin seguito alla denuncia presentata dai familiari. Due le persone scritte nel registro deglicondi, si indaga sulladelIlè scomparso mercoledì 19 luglio dopo una breve malattia fulminante.aveva un tumore ai polmoni a cui si erano aggiunti alcuni problemi cerebrali. Gli investigatori stanno cercando di far chiarezza su quest’ultima patologia; la famiglia, infatti, sospetta che ci siano stati degli errori nella diagnosi e nella relativa cura ...

