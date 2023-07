“Andrà via | a breve decideremo dove” | lascia il Napoli | annuncio dell’agente

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 21 luglio 2023) L’agente del giovane calciatore azzurro ha confermato che il suo assistito non rimarrà all’ombra del Vesuvio nella prossima stagione. Le grandi squadre sono spesso in grado di sfruttare un settore giovanile di alto livello che produce parecchi talenti per ogni anno di età. Ilè tra queste e ogni estate si ritrova con i migliori talenti in uscita dal campionato Primavera per motivi di età in attesa di sistemazione. Una volta concluso il percorso nel settore giovanile diventa infatti necessario stabilire un piano con la società per capire come è meglio muoversi per il futuro di ogni singolo calciatore. E il club azzurro tra talenti in uscita dalla Primavera e giovani rientranti da un prestito si trova alle prese con parecchie situazioni di mercato da risolvere nelle prossime settimane prima che termini la sessione di calciomercato. L’agente di Iaccarino conferma ...