Andora | l' ordinanza | acqua solo per fini igienico sanitari Cloruri e solfati | è emergenza idrica

(Di venerdì 21 luglio 2023)ad. E il sindaco Mauro Demichelis prende provvedimenti drastici. Secondo quanto riportato dal Comune dell'estremo ponente savonese, a seguito della prolungata mancanza di fornitura didolce dall'acquedotto Roja da parte del gestore Rivier, i valori deidell'immessa su tutta la rete sono considerevolmente aumentati. E per queste ragioni Demichelis, in stretto contatto con l'Asl2 Savonese, una volta visionati i risultati dei prelievi effettuati nei giorni scorsi, ha frmato nelle ultime ore un'che limita il consumo dell'ai solifino a che i valori di...

La decisione presa dal sindaco Demichelis permetterà l'utilizzo dell'acqua delle abitazioni ai soli fini igienico sanitari per una settimana. Il gestore dell'acquedotto: "Dissalatore unica fonte di ac ...Sette giorni senza acqua in frazione Rollo e in assenza di acqua dal Roja i valori dei cloruri sono saliti: rabbia Demichelis e ordinanza ...