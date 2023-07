Amrabat accostato al Napoli | parla il dg | “Nessuna offerta ufficiale”

...anche alle big di Serie A.22.28 - Juventus, per Fresneda il Bournemouth può piazzare il ... c'è la fumata bianca.20.40 - Fiorentina,cercato in Premier League anche dal West Ham ma ......di Sofyan, autore di un'ottima stagione con la Fiorentina e di un buonissimo Mondiale. Il marocchino da mesi è sui radar di tanti club soprattutto in Premier League ed era stato...Commenta per primo Quale futuro per SofyanIl centrocampista della Fiorentina è statoall' Atletico Madrid , al Barcellona e al Manchester United nel corso delle settimane. Come scrive Marca , il marocchino però potrebbe ...Arthur sempre più lontano da Torino: il centrocampista brasiliano potrebbe approdare a Firenze sotto la guida di Italiano ...Milan, i rossoneri cercheranno di effettuare, oltre a Loftus-Cheek, altri due colpi a centrocampo. Andiamo a vedere l'interesse per il mediano viola.