Amichevoli Roma estate 2023 | il programma completo delle partite in programma

(Di venerdì 21 luglio 2023) Ladi mister Josè Mourinho si sta allenando a Trigoria dove ha iniziato a preparare la stagione/24, mentre sabato da 22 a domenica 30 luglio volerà ad Algarve (Portogallo) per la seconda parte di ritiro (cancellata la tournée asiatica inizialmente in). Il 15 mattina la squadra giallorossa disputerà una sgambata (a porte

Roma-Latina 6-0: doppiette per Dybala e Belotti Sky Sport

Seconda amichevole per i giallorossi di Mourinho, baby Pagano ancora in gol ROMA (ITALPRESS) - Seconda amichevole stagionale e secondo successo ...Mourinho ha schierato un 3-5-2 con Aouar mezzala sinistra. In gol ancora Pagano e poi di testa Ibanez La Roma fa due su due nelle amichevoli a Trigoria. Dopo la vittoria di sabato scorso contro la Bor ...