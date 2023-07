Ameba mangia - cervello paralizza 14enne ma non muore | è il 5° sopravvissuto al virus dal 1962 negli Stati Uniti

In Florida , un ragazzino di 14 anni di nome Caleb Ziegelbauer è sopravvissuto a un'infezione da- cervello , conosciuta col nome scientifico di Naegleria fowleri , che ha un tasso di mortalità pari al 97%. Come ha contratto l'infezione . Il periodo in ospedale . Come sta oggi Caleb ...Le infezioni sono rarissime, ma quasi sempre letali: iniziano con l'inalazione di qualche goccia di acqua, in un lago o in una piscina poco ...I medici ritengono che sia stato infettato dalla Naegleria fowleri, il nome scientifico dell'cervello, che è fatale nel 97% dei casi. Mamma allatta in aereo ma qualcosa va storto, lo ...Le infezioni sono rarissime, ma quasi sempre letali: iniziano con l'inalazione di qualche goccia di acqua, in un lago o in una piscina poco pulita ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Florida, ragazzo sopravvive al virus dell'ameba mangia cervello ma resta paralizzato ...