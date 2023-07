Nuriaè l'unica azzurra al via nelle qualificazioni dell'"Hamburg European Open" ( WTA 250 - ...259.303 dollari) di scena sui campi in terra rossa del Rothenbaum Tennis Stadium di, ...... 'Devo riuscire a leggere meglio alcuni momenti del match' Nuriaè stata autrice di un'... Adesso andrò adper giocare un altro 250, dopodiché decideremo se andare subito sul cemento ...'Sono molto contenta del mio torneo - ha spiegato- Quanto fatto a Palermo mi aiuterà ... Adesso andrò adper un WTA 250, poi deciderò se partire subito per New York (giocherà le ...

Amburgo: c'è Brancaccio nelle qualificazioni Tiscali

Nuria Brancaccio è stata autrice di un’ottima settimana al Palermo Ladies Open. La tennista di Torre del Greco si è spinta fino al secondo turno nel tabellone principale partendo dalle qualificazioni, ...È Sorribes Tormo-Burel il primo quarto di finale dei 34^ Palermo Ladies Open. La spagnola e la francese hanno vinto i primi due match giocati ...