Ambiente | sforamenti centralina di via Filichito | “Chiediamo analisi del particolato”

(Di venerdì 21 luglio 2023) Il responsabile scientifico di Casalnuovo Coraggiosa, il dottor Ferdinando Esposito, scrive al sindaco di Volla, al primo cittadino di Casalnuovo di Napoli ed all’Arpac per approfondire la questione relativa aglidellaArpac di viaall’Arpac ed alle amministrazioni comunali dei territori interessati di effettuare con cadenza periodicadella composizione chimica delaerodisperso e l’installazione di nasi elettronici». Casalnuovo Coraggiosa attraverso il suo responsabile scientifico, il dottor Ferdinando Esposito, vuole approfondire quanto sta accadendo nel territorio compreso tra Casalnuovo di Napoli e Volla in cui ladi vianel 2022 ha registrato ben 106 giorni di ...

In questo modo, se si verificanodi determinati valori, saremo in grado di intervenire ... All'onorevole Mauro Rotelli, presidente della commissionedella Camera dei deputati, va il ......e identificare potenzialidelle risorse. Questo aspetto diventerà sempre più cruciale per le aziende che desiderano gestire in modo efficace i propri dati nell'ambito del proprio...... quali sono le cause di questo inquinamento, la quantità di, le azioni da mettere in ... ma secondo noi la delibera non ha un granché di ecologico ed il problema non è quello dell'. ' ...

Debutta l'Italia dei Lep: sì ad ambiente e scuola, no alla protezione civile ilmattino.it

I nuovi prelievi dell’Arpac non hanno evidenziato tracce di inquinamento. I Comuni potranno revocare le ordinanze con i divieti di balneazione. Torna balneabile il mare a Sorrento e Piano di Sorrento.La mappa dei livelli di No2, biossido di azoto, a Roma: un monitoraggio realizzato da Cittadini per l’Aria che mette in evidenza come la città ...